- 17:30 Пидручный и Пидгрушная завоевали медали чемпионата Европы по биатлону
- 17:25 На Кубани откровенно показали, что значит Крым для России
- 17:19 В Кабмине хотят доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию
- 17:18 Котик и космонавт: репортер случайно включил фильтры во время прямого репортажа о погоде
- 17:16 В России вдрызг пьяный учитель пытался провести урок, но что-то пошло не так
- 16:55 Принуждение к братству: в Кремле отреагировали на скандальное заявление Суркова
- 16:48 Спрятал труп в мастерской: на Ровенщине скульптора подозревают в страшных преступлениях
- 16:40 Потап отшлепал Катю Осадчую, Юрий Горбунов отомстил
- 16:39 В России задержали подростков, планировавших убить несколько десятков человек
- 16:31 У россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус
- 16:30 Кейт Миддлтон в дешевых кроссовках отработала приемы самозащиты
- 16:23 Зеленский прояснил судьбу крымскотатарского телеканала ATR
Котик и космонавт: репортер случайно включил фильтры во время прямого репортажа о погоде (видео)
Репортер американского телеканала WLOS ABC Джастин Хинтон вел через Facebook Live прямой репортаж о снегопаде в штате Северная Каролина, который, несмотря на его серьезность, поверг зрителей в истерику. Джастин случайно включил фильтры и по очереди представал перед камерой в разных обликах — котика, космонавта, волшебника.
Хинтон осознал, что произошло только после того, как прочитал комментарии зрителей по поводу «забавных мордашек».
Людям его репортаж очень понравился. «Полный восторг! Давно я так не смеялся», — писали в комментариях. Некоторые даже предложили вести в таком стиле все передачи о погоде. Это, мол, сразу поднимет рейтинги программ.
Ранее сообщалось, что в Пакистане чиновники провели заседание в образе котиков из-за случайно включенного во время трансляции фильтра.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...