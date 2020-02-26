Мир

Котик и космонавт: репортер случайно включил фильтры во время прямого репортажа о погоде (видео)

Репортер американского телеканала WLOS ABC Джастин Хинтон вел через Facebook Live прямой репортаж о снегопаде в штате Северная Каролина, который, несмотря на его серьезность, поверг зрителей в истерику. Джастин случайно включил фильтры и по очереди представал перед камерой в разных обликах — котика, космонавта, волшебника.

Хинтон осознал, что произошло только после того, как прочитал комментарии зрителей по поводу «забавных мордашек».

Людям его репортаж очень понравился. «Полный восторг! Давно я так не смеялся», — писали в комментариях. Некоторые даже предложили вести в таком стиле все передачи о погоде. Это, мол, сразу поднимет рейтинги программ.

Ранее сообщалось, что в Пакистане чиновники провели заседание в образе котиков из-за случайно включенного во время трансляции фильтра.





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