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«Даешь уже тогда Азарова!»: в сети раскритиковали возможное назначение Сергея Тигипко на пост премьера
Социальные сети активно обсуждают слухи о возможном назначении олигарха и экс-депутата от «Партии Регионов» Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины.
«Тигипко в премьеры?! Как говорили древние греки: Все новое — это хорошо забытое старое! Даешь Азарова тогда уже», — возмутился на своей странице в Facebook политический эксперт Кирилл Молчанов.
Схожее мнение высказал и политолог Евгений Магда, который также предложил вернуть на пост главы Кабмина Азарова.
«Хлопці, там МикілаЯнич у Москві без діла, чого так слабенько?» — пишет Магда.
Эксперт и колумнист журнала «Новое время» Сергей Фурса в свою очередь отметил, что кандидатура Тигипко будет очень удобной для олигарха Игоря Коломойского, с которым они были партнерами по бизнесу.
«…(Сергей Тигипко) не чужой для Игоря Валерьевича человек. Можно сказать, вообще свой. Тигипко создавал Приватбанк, направлял его в большой путь. Был одним из акционеров, пока не ушел строить свой банк. Понятный человечек. И если бы только в прошлом. Так что, будучи премьер-министром, не обидит скорее всего. Позволит играть. Не будет чуть что МВФ звать, американцами пугать. Человек ведь свой, договороспособный, путь к компромиссу найдет», — иронизирует Фурса.
В свою очередь редактор издания Цензор. Нет Юрий Бутусов также напомнил, что Сергей Тигипко работал не только с Коломойским, но так же в разные годы сотрудничал с Суркисом, Медведчуком, Пинчуком и даже Порошенко, во время совместной работы в правительстве Азарова.
«Тигипко свой среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов — а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка „Приват“ совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период — вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос — люстрация», — отметил Бутусов.
По его словам, люстрацию Тигипко может снять через Европейский суд по правам человека и такое решение может стать прецедентом и способствовать возвращению други беглых украинских экс-чиновников.
При этом, по мнению журналистки Кристины Бердинских, подобное назначение будет столько для Украины, сколько для самого Сергея Тигипко.
«Тигипко, Хорошковский
Напомним, ранее несколько источников сообщили СМИ, что вопрос смены премьер-министра практически решен.
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