Зеленский ищет для себя «няню»: в сети обсуждают возможность назначения Тигипко премьер-министром

Украина

Журналист Юрий Бутусов считает, что информация о возможной замене премьер-министра Алексея Гончарука Сергеем Тигипко может быть очередной «информационной волной» для прощупывания настроений в стране или попыткой президента найти человека, который бы приносил ему лишь хорошие новости.

«Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что президент ищет для себя «взрослую и волевую „инвестиционную няню“, которая будет приносить только хорошие новости».

Что же касается Сергея Тигипко, то, по мнению Юрий Бутусова, ему может быть предложен ныне вакантный пост первого вице-премьера. Также на эту должность может претендовать и нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков, кандидатура которого расссматривается и на пост главы Кабмина.

«Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается. Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности — не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим», — добавил он.

Тем временем в сети активно комментируют слухи о возможной смене премьер-министра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский уволил руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

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