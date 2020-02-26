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Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» за «Букову землю»
Переможцем 21-го всеукраїнського рейтингу «Книжка року» у номінації «Сучасна українська проза» стала українська письменниця Марія Матіос зі своїм останнім романом «Букова земля». Книга обсягом 928 сторінок вперше вийшла у вересні 2019 року у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» і за 5 місяців витримала вже три наклади. Про це повідомило видавництво на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Як розповіла Матіос, «Букова земля» — це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала 9 років.
За словами видавця Івана Малковича, «Букова земля» — роман-панорама, що охоплює життя 5 буковинських сімей протягом 225 років, з кінця XVIII століття до 2014 року. Її герої мають зовсім різний статус — від землеробів до міністрів. Широкою є й географія подій — від маленького хутора Сірук на Буковині та Станиці Луганської на Донбасі до світових столиць — Відня, Будапешта, Варшави та Москви.
Книжковий «Оскар» за «Букову землю» — вже третя перемога Марії Матіос у рейтингу «Книжка року». У 2005 році письменниця здобула перше місце за повість «Солодка Даруся», а в 2008 році — за сімейну сагу в новелах «Майже ніколи не навпаки».
«Книжка року» — всеукраїнський рейтинг книг, який відбувається щорічно з 2000 року. Переможців у 14 номінаціях визначають експерти.
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