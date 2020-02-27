Происшествия

ДТП с "криминальным оттенком" на окраине Киева: пострадали люди

Начавшись с аварии, среда, 26 февраля, также закончилась дорожно-транспортным происшествием, уже в столице. Поздно вечером на улице Промышленной, что в Бортничах, произошло столкновение двух легковушек — старенькой Audi 80 и Ford.

Предварительно установлено, что водитель Audi оказался на главной дороге и не пропустил коллегу — вроде как «не увидел».

«Восьмидесятку» раскрутило на мокрой дороге и она влетела в остановку общественного транспорта. Благо, людей там не было. А вот трое пассажиров Audi были госпитализированы.

Но вскоре после этого патрульные выяснили, что в автомобиле Ford находился предмет, похожий на пистолет. Была вызвана еще одна следственная группа. Ее приезда водитель Ford ожидал в наручниках.

Пока что правоохранители никак не комментируют происшедшее.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколькими днями ранее, в воскресенье, в Киеве на улице Курнатовского маршрутка с пассажирами таранила джип.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter