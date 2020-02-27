- 02:24 Секс-скандал на Олимпе: чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
- 01:57 Газовая камера и шествие нацистов: в Испании разгорелся скандал в связи с банализацией Холокоста
- 01:25 ДТП с "криминальным оттенком" на окраине Киева: пострадали люди
- 00:55 Cемь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США
- 00:22 В сети появилось видео, как женщины под Новыми Санжарами забрасывают камнями автобусы с эвакуированными (18+)
- 00:01 «МанСити» без Зинченко за 5 минут уложил «Реал» на лопатки в его логове: хроника и видеообзор матча ЛЧ
- 26.02 23:57 «Лион» минимально обыграл «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 26.02 23:53 Уберегли от злых духов: в Индии маленького ребенка женили на собаке
- 26.02 23:27 Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии и Норвегии
- 26.02 23:05 «Элитные» коньяк и водку разливали под Одессой: полиция продегустировала
- 26.02 23:02 Ястремская уступила в Дохе экс-первой ракетке мира
- 26.02 22:55 В Киеве налетчик напал на отделение "Новой почты": момент ограбления сняли на видео
ДТП с "криминальным оттенком" на окраине Киева: пострадали люди
Начавшись с аварии, среда, 26 февраля, также закончилась дорожно-транспортным происшествием, уже в столице. Поздно вечером на улице Промышленной, что в Бортничах, произошло столкновение двух легковушек — старенькой Audi 80 и Ford.
Предварительно установлено, что водитель Audi оказался на главной дороге и не пропустил коллегу — вроде как «не увидел».
«Восьмидесятку» раскрутило на мокрой дороге и она влетела в остановку общественного транспорта. Благо, людей там не было. А вот трое пассажиров Audi были госпитализированы.
Но вскоре после этого патрульные выяснили, что в автомобиле Ford находился предмет, похожий на пистолет. Была вызвана еще одна следственная группа. Ее приезда водитель Ford ожидал в наручниках.
Пока что правоохранители никак не комментируют происшедшее.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколькими днями ранее, в воскресенье, в Киеве на улице Курнатовского маршрутка с пассажирами таранила джип.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Педиатр Антон Асонов: "Если температура держится четыре-пять дней, возможно, к вирусной инфекции присоединилась бактериальная"
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!