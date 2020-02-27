Мир

Газовая камера и шествие нацистов: в Испании разгорелся скандал в связи с банализацией Холокоста

В Испании, в отличие от Италии, карнавальные шествия не были отменены в связи с коронавирусом. Тем не менее, испанцам также не удалось избежать печальных моментов во время празднования.

Поводом для скандала стало карнавальное шествие в городке Кампо-де-Криптана в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча, участники которого прошли по улицам под поп-музыку в костюмах, похожих на нацистскую униформу. На других были робы заключенных концлагерей, они размахивали флагами Израиля. Одна повозка была оформлена как газовая камера. В процессии шли также дети с желтыми звездами Давида.

Прежде всего действо попало под критику правительства страны.

«Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста», — заявил в среду, 26 февраля, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, пишет DW.

Накануне резкой критике карнавальную процессию в Кампо-де-Криптана подвергло посольство Израиля в Испании, заявив, что банализующее Холокост «гнусное и отвратительное действо» «насмехается над шестью миллионами евреев, убитыми нацистами».

Посол Родика Радиан-Гордон назвала это «оскорблением памяти жертв Шоа (катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны. — Ред.) и неприемлемой демонстрацией антисемитизма».

По данным испанского МИДа, организаторы мероприятия уже принесли извинения еврейской общине Испании. В городской администрации сообщили, что ее представители не принимали участия в карнавальном шествии, а ответственная за его проведение организация заявляла, что намерена отдать «дань уважения» жертвам Холокоста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как во время Холокоста украинцы, рискуя жизнью, спасли тысячи евреев.

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