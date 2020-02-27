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"Мир никогда не забудет": США требуют от России уйти из Крыма
В шестую годовщину аннексии Россией украинского Крыма в США заявили, что Америка никогда не признает притязаний РФ на суверенитет над полуостровом и призвали страну-агрессора освободить захваченные территории.
«Крым — это Украина… Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Отметив, что шесть лет спустя после захвата Крыма Россия продолжает полагаться на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить аннексию, госсекретарь добавил, что эти усилия обречены на провал, и что мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение в Украину.
«Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям», — заявил Майк Помпео.
Госсекретарь подчеркнул, что милитаризация Россией крымского полуострова представляет угрозу для мировой безопасности, а оккупационные администрации ущемляют права человека. Вспомнил он и крымчан, которые были брошены за решетку по надуманным обвинениям. «Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное сопротивление оккупации полуострова, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму», — заявил Майк Помпео.
О событиях 2014 года и том, как живут крымчане в оккупации сейчас, читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» бывшего депутата Верховного Совета Крыма и вице-премьера в трех крымских правительствах Андрея Сенченко.
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