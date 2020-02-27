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Мир

Путин насмешил рассказом о двойниках (видео)

9:37 27 февраля 2020 635
Двойник Путина
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Российский президент Владимир Путин, фотографии которого с различных мероприятий ну уж очень отличаются, продолжает утверждать, что у него нет двойников.

Об этом хозяин Кремля заявил в интервью росСМИ. Мол, он отказался от идеи использования двойников, хотя такая идея и была в начале 2000-х годов, в «самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

В сети тут же отреагировали на заявление Путина. Суть комментариев можно изложить одной фразой: «Ну да, конечно…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на очередного двойника Путина в Сочи на церемонии открытия Кубка мира по хоккею, которого выдали штаны «от более высокой версии» хозяина Кремля.

Фото Алексея Голобуцкого.

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