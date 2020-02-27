Якобы беременная Анна Седокова собралась худеть к весне (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Анна Седокова, которая ранее рассказала о своей четвертой беременности, собралась худеть к весне.

Артистка опубликовала фото в белом купальнике, где нет и намека на беременный живот, и заявила, что пора сбрасывать лишнее.

Сама Седокова даже сделала анализ, чтобы выяснить, что ей можно, а что нельзя. «Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию, и я поправляюсь», — заявила певица.

По ее словам, это яйца и молочные продукты. «Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты. По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю — да, пусть, что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде», — пожаловалась Седокова.

Поэтому она решила отказаться на неделю от яиц и молочных продуктов. Под раздачу попал и алкоголь, от него якобы беременная Седокова тоже решила на неделю отказаться.

Напомним, что ранее Елена Степаненко рассказала, как похудела на 42 кг.

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