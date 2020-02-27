- 10:37 Отставка Гончарука будет означать нарушение предвыборного обещания президента, – эксперт
- 10:34 «Бенфика» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 10:31 Мирослав Продан: «Экономического чуда» не существует, а есть упорный кропотливый труд
- 10:29 В Польше пытались убить врага Кадырова
- 10:29 Штаб Трампа подал в суд на The New York Times, обвинив газету в клевете
- 10:28 Родина всегда одна: в оккупированном Луганске заметили проукраинские листовки
- 10:24 Стало известно, сколько Фьюри и Уайлдер заработают за третий супербой
- 10:21 Швырял с балкона мебель: в Николаеве мужчину спасли от суицида
- 10:12 В Хмельницком бизнесмен найден зарезанным в авто: фото и первые детали трагедии
- 10:00 Украина компенсирует расходы России на войну: Зеленского предупредили о последствиях запуска воды в Крым
- 09:53 Карантин в Новых Санжарах: стали известны результаты тестов на коронавирус
- 09:53 «Бенфика» — «Шахтер»: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги Европы
Якобы беременная Анна Седокова собралась худеть к весне (фото)
Украинская певица Анна Седокова, которая ранее рассказала о своей четвертой беременности, собралась худеть к весне.
Артистка опубликовала фото в белом купальнике, где нет и намека на беременный живот, и заявила, что пора сбрасывать лишнее.
Сама Седокова даже сделала анализ, чтобы выяснить, что ей можно, а что нельзя. «Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию, и я поправляюсь», — заявила певица.
По ее словам, это яйца и молочные продукты. «Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты. По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю — да, пусть, что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде», — пожаловалась Седокова.
Поэтому она решила отказаться на неделю от яиц и молочных продуктов. Под раздачу попал и алкоголь, от него якобы беременная Седокова тоже решила на неделю отказаться.
Напомним, что ранее Елена Степаненко рассказала, как похудела на 42 кг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украина компенсирует расходы России на войну: Зеленского предупредили о последствиях запуска воды в Крым
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.