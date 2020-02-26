Жевала пирожки и колбасу: Елена Степаненко похудела на 42 кг (фото)

Шоу-бизнес

Пока молодая жена 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отбивается от критики в сети и обещает родить пятерых детей, ее предшественница Елена Степаненко удивляет цветущим видом и рассказывает, как смогла похудеть на 42 кг.

«До похудания я весила очень много: 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма», — поделилась она с журналом «Антенна».

Ест Степаненко все. «Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо 4, 5, 6 раз в день — сколько хотите», — говорит юмористка.

Но есть еще один секрет. «И вот мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой, которые я обожаю с детства, а я к этому времени уже сбросила три килограмма за 10 дней. Принесла их домой, а они пахнут — сил нет. И я думаю: „Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их“. И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась», — призналась женщина.

Так же она поступает не только с пирожками. «Все, что не прожевывается, — копченая колбаса, мясо, я жую и откладываю», — говорит Степаненко.

Напомним, что Степаненко тяжело перенесла развод с Петросяном.

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