24.42 / 24.65 26.47 / 26.82
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жевала пирожки и колбасу: Елена Степаненко похудела на 42 кг (фото)

20:49 26 февраля 2020 44
Степаненко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пока молодая жена 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отбивается от критики в сети и обещает родить пятерых детей, ее предшественница Елена Степаненко удивляет цветущим видом и рассказывает, как смогла похудеть на 42 кг.

«До похудания я весила очень много: 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма», — поделилась она с журналом «Антенна».

Ест Степаненко все. «Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо 4, 5, 6 раз в день — сколько хотите», — говорит юмористка.

Степаненко

Но есть еще один секрет. «И вот мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой, которые я обожаю с детства, а я к этому времени уже сбросила три килограмма за 10 дней. Принесла их домой, а они пахнут — сил нет. И я думаю: „Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их“. И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась», — призналась женщина.

Так же она поступает не только с пирожками. «Все, что не прожевывается, — копченая колбаса, мясо, я жую и откладываю», — говорит Степаненко.

Напомним, что Степаненко тяжело перенесла развод с Петросяном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

гипермаркет техники

Тотальные проверки предпринимателей в Украине: кому и к чему готовиться

Степаненко

Жевала пирожки и колбасу: Елена Степаненко похудела на 42 кг (фото)

пожар

В Киеве горят гаражи: Троещину затянуло дымом (видео)

моряки

"Супер! До слез": военные моряки впечатлили сеть "Воинами света" на украинском языке (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер