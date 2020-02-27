Мир

Штаб Трампа подал в суд на The New York Times, обвинив газету в клевете

Представители Трампа считают, что издание намеренно опубликовало «ложные и клеветнические» сведения о вмешательстве России во время президентских выборов 2016 года. В иске также утверждается, что газета знала о ложности информации, однако все равно опубликовала их с «намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение собственных читателей».

Как сообщает CNN, речь, в частности, идет о статье The Real Trump-Russia Quid Pro Quo (Настоящая «услуга за услугу» Трампа и России) журналиста Макса Франкеля. Она была опубликована в марте 2019 года.

В нем утверждалось, что в представители России и штаба Трампа заключили сделку — снятие введенных администрацией Барака Обамы экономических санкций в обмен на помощь, которая приведет к поражению на выборах соперницы Трампа Хиллари Клинтон — в том числе и с помощью пропаганды в соцсетях.

Дональд Трамп уже давно угрожал СМИ судом, но впервые со времени вступления в должность привел угрозу в исполнение.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с агрессией РФ против Украины.

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