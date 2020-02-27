- 10:48 67-летняя Дарья Донцова села на шпагат и удивила всех
- 10:45 Коронавирус у 26-летней украинки в Италии: в МИД сделали важное заявление
- 10:37 Отставка Гончарука будет означать нарушение предвыборного обещания президента, – эксперт
- 10:34 «Бенфика» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 10:31 Мирослав Продан: «Экономического чуда» не существует, а есть упорный кропотливый труд
- 10:29 В Польше пытались убить врага Кадырова
- 10:29 Штаб Трампа подал в суд на The New York Times, обвинив газету в клевете
- 10:28 Родина всегда одна: в оккупированном Луганске заметили проукраинские листовки
- 10:24 Стало известно, сколько Фьюри и Уайлдер заработают за третий супербой
- 10:21 Швырял с балкона мебель: в Николаеве мужчину спасли от суицида
- 10:12 В Хмельницком бизнесмен найден зарезанным в авто: фото и первые детали трагедии
- 10:00 Украина компенсирует расходы России на войну: Зеленского предупредили о последствиях запуска воды в Крым
Штаб Трампа подал в суд на The New York Times, обвинив газету в клевете
Представители Трампа считают, что издание намеренно опубликовало «ложные и клеветнические» сведения о вмешательстве России во время президентских выборов 2016 года. В иске также утверждается, что газета знала о ложности информации, однако все равно опубликовала их с «намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение собственных читателей».
Как сообщает CNN, речь, в частности, идет о статье The Real Trump-Russia Quid Pro Quo (Настоящая «услуга за услугу» Трампа и России) журналиста Макса Франкеля. Она была опубликована в марте 2019 года.
В нем утверждалось, что в представители России и штаба Трампа заключили сделку — снятие введенных администрацией Барака Обамы экономических санкций в обмен на помощь, которая приведет к поражению на выборах соперницы Трампа Хиллари Клинтон — в том числе и с помощью пропаганды в соцсетях.
Дональд Трамп уже давно угрожал СМИ судом, но впервые со времени вступления в должность привел угрозу в исполнение.
Ранее сообщалось, что Трамп продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с агрессией РФ против Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украина компенсирует расходы России на войну: Зеленского предупредили о последствиях запуска воды в Крым
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.