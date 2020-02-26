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Трамп продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с агрессией РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
«Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года. Поэтому (…) я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13 660», — сообщается в указе.
Таким образом, экономические ограничения, которые были введены США против РФ 6 марта 2014 года и усилены 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, продолжат действовать после 6 марта 2020 года.
С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.
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