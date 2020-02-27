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Мирослав Продан: «Экономического чуда» не существует, а есть упорный кропотливый труд
Эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан в авторском блоге на Liga.net проанализировал экономический прорыв Сингапура и условия, при которых он стал возможным, сквозь призму украинских реалий.
«Категория „сингапурское экономическое чудо“ в реальности является лишь красивым эпитетом. Никакого „чуда“ на самом деле не существует, а есть только упорный кропотливый труд, несгибаемая воля к достижению поставленной цели, четкое рациональное планирование роста, умение использовать возможности и преимущества, мобильное реагирование на сиюминутные изменения в современном мире», — говорит Продан.
Эксперт акцентирует на том, что основой стратегии экономического прорыва Сингапура стало превращение его в мощный финансово-торговый центр. В условиях отсутствия в стране богатых залежей природных ресурсов и необходимости импортировать даже пресную воду, единственным источником доходов может стать только выгодна локация — расположение на перекрестке торговых путей. Именно такое расположение и использовал Сингапур в полной мере, максимально выжимая прибыли из этого преимущества, делая ставку на транзитную торговлю, логистику, портовые услуги.
«Порт Сингапура сейчас считается едва ли не самым большим и современным в мире. Но для того, чтобы большие деньги поступили в страну, в ней нужно обеспечить максимально комфортные условия для инвесторов — справедливое законодательство, отсутствие чиновничьего произвола, нетерпимость к коррупции, доступные государственные сервисы. Это и стало политическим повесткой дня Сингапура на ближайшие 50 лет и воплощалось в жизнь иногда даже достаточно радикальными методами. Ли Куан Ю писал: «Мы приветствовали каждого инвестора … Мы вылезали из кожи, чтобы помочь ему начать производство», — рассказывает эксперт.
По мнению Мирослава Продана, устройство исполнительной ветви власти в Сингапуре является классическим и не представляет особого исключения по сравнению, например, с Украиной: она представлена Кабинетом министров во главе с премьером и 14 министерствами — МВД, МИД, Минздрав, Минюст, Минфин, Минтранс и тому подобное. По его словам, вопрос не в переименовании министерств или наделении их какими-то экзотическими функциями, а в налаживании их эффективной работы в рамках единой государственной политики. Важным фактором экономического развития является одноуровневая система налогообложения, централизованная и вертикально детерминированная система публичного администрирования, система продвижения одаренной молодежи и «менторинг» в государственном управлении.
«Набор методов по борьбе с коррупцией в Сингапуре является традиционным: специальное антикоррупционное законодательство, наличие специально уполномоченных органов (Бюро расследования коррупции), систематический пересмотр регуляторного законодательства с целью выявления коррупционных факторов, профилактические мероприятия: декларирование состояния, открытые реестры, доступ к информации и тому подобное. Как видим, для того чтобы преодолеть коррупцию не всегда нужно находить какие-то асимметричные методы; достаточно добросовестно и целенаправленно достигать поставленных целей», — продолжает эксперт.
Эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан также акцентирует внимание на том, что борьба с коррупцией в Сингапуре не свелась только к репрессалиям по отношению к коррупционерам. Значительное внимание в публичном администрировании было уделено упрощению административных процедур, обеспечению прозрачности, устранению препятствий, отмене лишних административных функций и органов. Перезагружена была судебная система, а также полностью обновлен личный состав полиции. Важным фактором стало также то, что уважение к государственному служащему была поставлена на должный уровень: зарплаты высших чиновников Сингапура были уравнены с гонорарами топ-менеджеров крупных компаний.
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