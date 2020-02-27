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Останки пропавшего подростка загадочным образом были найдены в вольере со львами

11:59 27 февраля 2020 395
Лев и львица
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Останки пропавшего подростка Мухаммада Билала (по одним данным ему было 17 лет, под другим — 18) спустя два дня после его исчезновения были загадочным образом найдены в вольере со львами в сафари-парке близ пакистанского города Лахор. Работники парка, которые пришли утром кормить зверей, обнаружили окровавленный череп, несколько костей и обрывки одежды.

Полиция пытается выяснить, каким образом Билал перелез через ограждение и что стало причиной его смерти. Возможно, на него напали львы. Но также не исключено, что его убили, а тело подбросили хищникам.

Как пишет издание The Mirror, родственники и соседи Мухаммада обвиняют руководство сафари-парка в его смерти. Они напали на офис администрации, разбив в нем окна, а также перекрыли дорогу в знак протеста. Директор парка настаивает на том, что соблюдает все меры безопасности.

По некоторым данным дядя Мухаммада работает в этом сафари-парке, и племянник собирался навестить его на работе.

Ранее сообщалось, что львы загрызли девушку — смотрительницу в заповеднике ЮАР.

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