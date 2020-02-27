- 12:07 Коронавирус в Италии: в МИД рассказали, будут ли эвакуировать украинцев
- 12:05 Будут лечить за счет государства: появились данные о мужчине, который пытался сжечь себя под Офисом президента
- 11:59 Останки пропавшего подростка загадочным образом были найдены в вольере со львами
- 11:46 Дело Гандзюк: после обысков фигурантам объявили новые подозрения
- 11:40 Арнольд Шварценеггер пришел на работу с домашними любимцами — осликом и пони
- 11:34 На Донбассе обнаружили тайник российских диверсантов
- 11:29 Снег, солнце и ветер: какой будет погода 28 февраля
- 11:26 Эктор Хименес-Браво принципиально перешел на украинский язык
- 11:20 В курортной зоне Одессы сгорели десятки домов: подозревают поджог
- 11:17 В Днепре машина влетела в колонну военной техники: момент происшествия попал на видео
- 11:10 Эммануэль и Брижит Макрон устроили прием для звезд мира моды — в числе гостей была Наоми Кэмпбелл
- 11:07 Доплата за более поздний выход на пенсию: стало известно, кого именно это коснется
Останки пропавшего подростка загадочным образом были найдены в вольере со львами
Останки пропавшего подростка Мухаммада Билала (по одним данным ему было 17 лет, под другим — 18) спустя два дня после его исчезновения были загадочным образом найдены в вольере со львами в сафари-парке близ пакистанского города Лахор. Работники парка, которые пришли утром кормить зверей, обнаружили окровавленный череп, несколько костей и обрывки одежды.
Полиция пытается выяснить, каким образом Билал перелез через ограждение и что стало причиной его смерти. Возможно, на него напали львы. Но также не исключено, что его убили, а тело подбросили хищникам.
Как пишет издание The Mirror, родственники и соседи Мухаммада обвиняют руководство сафари-парка в его смерти. Они напали на офис администрации, разбив в нем окна, а также перекрыли дорогу в знак протеста. Директор парка настаивает на том, что соблюдает все меры безопасности.
По некоторым данным дядя Мухаммада работает в этом сафари-парке, и племянник собирался навестить его на работе.
Ранее сообщалось, что львы загрызли девушку — смотрительницу в заповеднике ЮАР.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Будут лечить за счет государства: появились данные о мужчине, который пытался сжечь себя под Офисом президента
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.