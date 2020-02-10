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Львы загрызли девушку-смотрительницу в заповеднике ЮАР
В заповеднике близ города Бела-Бела в южноафриканской провинции Лимпопо львы загрызли девушку-смотрительницу. Как сообщает издание Daily Mail, хищники по неизвестной причине напали на 21-летнюю Свонс ван Вайк, когда она зашла к ним в вольер, выполняя свои рутинные обязанности.
Свонс, получившая тяжелые раны, нанесенные когтями и зубами, сумела выбраться из клетки и рухнула у входа. На ее крики прибежали коллеги, которые вызвали врачей. Однако девушку спасти не удалось. Она умерла на месте.
Другим сотрудникам заповедника, которые стали свидетелями гибели ван Вайк, понадобилась помощь медиков в связи с пережитым стрессом.
Полиция начала расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка: момент нападения попал на видео.
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