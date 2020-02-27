Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Пятница, 28 февраля, — день, когда нужно расслабиться и отдохнуть в хорошей компании.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

У представителей этого знака есть шанс занять руководящую должность. А еще вам вернут долг.

Телец

Не спешите переделать все. Деловые переговоры хорошо пройдут в первой половине дня.

Близнецы

Близнецы рискуют ошибиться в делах, которые в прошлом выполняли очень профессионально.

Рак

День благоприятный для подготовки к переезду и поиска нового жилья.

Лев

Звезды советуют вам: смело в бой, к покорению неприступных высот.

Дева

День для любви. Возможно приглашение на свидание и неожиданное романтическое признание.

Весы

Удачный день для оформления документов, поисков новой работы, а также для расширения производства.

Скорпион

В этот день нежелательны контакты с руководством, постарайтесь избегать общения, но не игнорировать.

Стрелец

Правило Стрельца на весь день — умеренная экономия и забота о безопасности.

Козерог

Козерогам не стоит делать признания в чувствах и начинать любого рода партнерства.

Водолей

Возможно вы получите премию и награды за проделанную ранее работу.

Рыбы

Любимый человек сделает вам приятный сюрприз. На работе лучше быть в тени.

Хорошего вам дня!

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