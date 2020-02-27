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Кому улыбнется удача: гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака
Пятница, 28 февраля, — день, когда нужно расслабиться и отдохнуть в хорошей компании.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
У представителей этого знака есть шанс занять руководящую должность. А еще вам вернут долг.
Телец
Не спешите переделать все. Деловые переговоры хорошо пройдут в первой половине дня.
Близнецы
Близнецы рискуют ошибиться в делах, которые в прошлом выполняли очень профессионально.
Рак
День благоприятный для подготовки к переезду и поиска нового жилья.
Лев
Звезды советуют вам: смело в бой, к покорению неприступных высот.
Дева
День для любви. Возможно приглашение на свидание и неожиданное романтическое признание.
Весы
Удачный день для оформления документов, поисков новой работы, а также для расширения производства.
Скорпион
В этот день нежелательны контакты с руководством, постарайтесь избегать общения, но не игнорировать.
Стрелец
Правило Стрельца на весь день — умеренная экономия и забота о безопасности.
Козерог
Козерогам не стоит делать признания в чувствах и начинать любого рода партнерства.
Водолей
Возможно вы получите премию и награды за проделанную ранее работу.
Рыбы
Любимый человек сделает вам приятный сюрприз. На работе лучше быть в тени.
Хорошего вам дня!
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