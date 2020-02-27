Пресс-служба T.B. Fruit назвала недостоверной информацию о потере активов

Деньги

Группа компаний T.B. Fruit опровергла информацию относительно захвата части активов и значительных финансовых потерях. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Согласно сообщению пресс-службы, причиной слухов стал кредитный договор 2011 года — ООО «Танк Транс» передало в залог ОАО «Дельта банк» земельный участок, на котором в тот период размещалось предприятие и офисное помещение. 2 марта 2015 года НБУ признал «Дельта банк» неплатежеспособным.

«Новые кредиторы предприятия продали указанные объекты — 21 февраля 2020 года именно новые владельцы приняли недвижимость в управление», — говорится в сообщении на сайте компании.

Пресс-служба T.B. Fruit объяснила, что еще в 2019 году ООО «Танк Транс» из-за увеличения количества транспорта, сменило месторасположение на более современную и удобную площадку. В компании заверили, что старые помещения и земельный участок никакой ценности не представляют — их отчуждение не повлияло на финансовые показатели предприятия.

Земельный участок и офисное помещение, где когда-то располагалось предприятие "Танк транс"

T.B. Fruit — ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна по сокам прямого отжима ТМ «Galicia». В 2020 году на территории Львовской области компания планирует запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

В состав T.B. Fruit входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. В зависимости от сезона на предприятиях работает 2,5−3,5 тыс. человек.

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