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Стиль жизни

Что принесет первый день весны: гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

13:01 29 февраля 2020 122
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 1 марта, предрасполагает к переезду на новое место.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

День будет полон всевозможных забот. Самое время разобрать гардероб.

Телец

Звезды советуют уделить больше внимания членам семьи, они соскучились.

Близнецы

Телефонный звонок может внести сумятицу в четко распланированный день, но вы справитесь с этим.

Рак

У Раков могут появиться разногласия в общении со своей половинкой.

Лев

Возможны в этот день неожиданные неудачные покупки, но на финансовую ситуацию это не повлияет.

Дева

Возможны заминки с оформлением документов или болезнь кого-то из родственников.

Весы

День обещает быть плодотворным. После обеда возможны новые полезные знакомства.

Скорпион

Если к вам обратятся за помощью, не стоит отказывать. Вероятны денежные траты.

Стрелец

В этот день будет везти в сфере чувств и семейным Стрельцам, и одиночкам.

Козерог

Хороший день, чтобы наладить отношения с родственниками или соседями. Для любовных признаний день практически не подходит

Водолей

Осторожнее с деньгами и документами, вы можете стать жертвой мошенников.

Рыбы

Хороший день, чтобы отправиться в гости к старшему родственнику или другу, вы же давно обещали.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о том, как привлечь деньги в дом.

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