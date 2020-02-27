Стиль жизни

Что принесет первый день весны: гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Воскресенье, 1 марта, предрасполагает к переезду на новое место.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака.

Овен

День будет полон всевозможных забот. Самое время разобрать гардероб.

Телец

Звезды советуют уделить больше внимания членам семьи, они соскучились.

Близнецы

Телефонный звонок может внести сумятицу в четко распланированный день, но вы справитесь с этим.

Рак

У Раков могут появиться разногласия в общении со своей половинкой.

Лев

Возможны в этот день неожиданные неудачные покупки, но на финансовую ситуацию это не повлияет.

Дева

Возможны заминки с оформлением документов или болезнь кого-то из родственников.

Весы

День обещает быть плодотворным. После обеда возможны новые полезные знакомства.

Скорпион

Если к вам обратятся за помощью, не стоит отказывать. Вероятны денежные траты.

Стрелец

В этот день будет везти в сфере чувств и семейным Стрельцам, и одиночкам.

Козерог

Хороший день, чтобы наладить отношения с родственниками или соседями. Для любовных признаний день практически не подходит

Водолей

Осторожнее с деньгами и документами, вы можете стать жертвой мошенников.

Рыбы

Хороший день, чтобы отправиться в гости к старшему родственнику или другу, вы же давно обещали.

Хорошего вам дня!

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