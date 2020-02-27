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Суперакция для покупателей iPhone: снижение цен и рассрочка на 12 месяцев от «ПриватБанка»
До 10 марта действуют особенно выгодные условия на покупку любого iPhone у официальных реселлеров, таких как iOn, «Алло», «Комфи», «Цитрус» и «Фокстрот», а именно — рассрочка на 12 месяцев от «ПриватБанка» и сниженные цены даже на топовые модели.
Таким образом, приобретение самого современного iPhone стало еще доступнее — он обойдется вам всего в 1 917 грн в месяц.
По качеству снимков смартфоны Apple значительно опережают конкурентов. Новые виды портретов, дополнительные варианты освещения и слаженная работа двух камер iPhone 11 — всё это означает только одно: потрясающие фотографии. Аппаратное и программное обеспечение слаженно работают вместе, поэтому заряд аккумулятора используется с максимальной эффективностью и его хватает надолго. Ну и конечно, присутствует возможность быстрой зарядки, чтобы оперативно вернуть разряженный гаджет в строй. Кроме того, благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP68 смартфон станет вашим надежным спутником в самых экстремальных путешествиях.
iPhone — это не только показатель статуса, но и полезный инструмент для работы и отдыха. С опцией рассрочки вы можете не переживать о значительной сумме покупки, а оплачивать товар небольшими частями на протяжении года, тем временем пользуясь гаджетом в свое удовольствие.
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