Наука и технологии

В Антарктиде "цветет" снег: в сеть выложили яркие фото со станции "Академик Вернадский"

В сеть выложили фотографии, сделанные в Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский», которая окружена цветным снегом.

«Интересную окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей долгой зимы», — говорится в сообщении, размещенном на страничке Национального антарктического научного центра в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участник одной из экспедиций Юрий Шепета создал 3D-тур по украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Станцию можно подробно рассмотреть станцию ​​как изнутри, так и снаружи.

Фото Андрея Зотова.

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