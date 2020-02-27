24.39 / 24.61 26.52 / 26.87
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В Антарктиде "цветет" снег: в сеть выложили яркие фото со станции "Академик Вернадский"

13:58 27 февраля 2020 242
Цветной снег в Антарктиде
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили фотографии, сделанные в Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский», которая окружена цветным снегом.

«Интересную окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей долгой зимы», — говорится в сообщении, размещенном на страничке Национального антарктического научного центра в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участник одной из экспедиций Юрий Шепета создал 3D-тур по украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Станцию можно подробно рассмотреть станцию ​​как изнутри, так и снаружи.

Фото Андрея Зотова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дождливая погода

Мокрый снег и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Крымский мост

Станет для Украины большой проблемой: озвучен прогноз по судьбе Крымского моста

Разгром в горсовете Жмеринки

Бросали камни и дымовые шашки: в горсовете Жмеринки устроили жуткий погром (фото, видео)

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск отменил мессу из-за болезни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер