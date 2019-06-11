Антарктида в деталях: в Сети появился 3D-тур по украинской станции "Академик Вернадский"

Украина

На сайте Национального антарктического научного центра в открытом доступе выложили 3D-тур украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Об этом сообщает интернет-издание «Экспедиция ХХI», издателем которого является Национальный антарктический научный центр.

Виртуальное путешествие создал участник сезонной экспедиции 2019 года Юрий Шепета. С помощью 3D-тура каждый желающий может подробно рассмотреть станцию ​​как изнутри, так и снаружи.

Путешествие может быть интересным как для полярников, которые побывали на станции и могут вспомнить свой уникальный опыт, так и для всех любознательных украинцев. Благодаря туру они смогут представить себя участниками полярных экспедиций, отмечают ученые.

Напомним, что украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» расположен на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23-я украинская зимовка в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» проходила в сокращенном составе. В самом начале годичной экспедиции у биолога Николая Весельского начался острый приступ аппендицита. Врач зимовки, участник АТО Константин Даниленко сделал все возможное в условиях станции, но пациента нужно было доставить в больницу. Провести эвакуацию в мае, когда в Антарктиде начинается зима, крайне сложно. На выручку пришел офис полярных программ Национального научного фонда США — с американской базы «Палмерс» был направлен ледокол «Лоренс М. Голд». Судно пробилось через льды к украинской станции на острове Галиндез и за сутки доставило Николая Весельского на чилийскую полярную станцию «Фрей», возле которой оборудована взлетно-посадочная полоса.

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