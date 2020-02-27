Станет для Украины большой проблемой: озвучен прогноз по судьбе Крымского моста

Украина

Мост, построенный аннексировавшей Крым Россией через Керченский пролив, станет большой проблемой для Украины после возвращения суверенитета над полуостровом.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», высказал экс-депутат Верховного Совета Крыма и вице-премьером Крыма в трех правительствах Андрей Сенченко.

«Надо понимать, что в любом случае это объект техногенной опасности, так как он построен со всевозможными нарушениями. Там ситуация как на вулкане — рано или поздно случится техногенная авария», — отметил он и добавил, что после освобождения Крыма мост станет для Украины большой проблемой.

Полный текст интервью Андрея Сенченко о захвате Крыма в 2014 году, а также о том, как сейчас живут крымчане, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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