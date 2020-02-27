24.39 / 24.61 26.52 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Станет для Украины большой проблемой: озвучен прогноз по судьбе Крымского моста

14:08 27 февраля 2020 592
Крымский мост
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мост, построенный аннексировавшей Крым Россией через Керченский пролив, станет большой проблемой для Украины после возвращения суверенитета над полуостровом.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», высказал экс-депутат Верховного Совета Крыма и вице-премьером Крыма в трех правительствах Андрей Сенченко.

«Надо понимать, что в любом случае это объект техногенной опасности, так как он построен со всевозможными нарушениями. Там ситуация как на вулкане — рано или поздно случится техногенная авария», — отметил он и добавил, что после освобождения Крыма мост станет для Украины большой проблемой.

Полный текст интервью Андрея Сенченко о захвате Крыма в 2014 году, а также о том, как сейчас живут крымчане, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Разгром в горсовете Жмеринки

Бросали камни и дымовые шашки: в горсовете Жмеринки устроили жуткий погром (фото, видео)

полицейский и мальчик, которого он спас

Провалились под лед: на Донетчине полицейский спас тонувших в реке детей

Крымский мост

Станет для Украины большой проблемой: озвучен прогноз по судьбе Крымского моста

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск отменил мессу из-за болезни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер