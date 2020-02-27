- 14:52 «Антей» — единственный в мире самолет, способный с тяжелым грузом садиться на грунтовые аэродромы
- 14:52 Бросали камни и дымовые шашки: в горсовете Жмеринки устроили жуткий погром
- 14:48 Названы лауреаты Шевченковской премии-2020
- 14:47 Провалились под лед: на Донетчине полицейский спас тонувших в реке детей
- 14:46 Папа Римский Франциск отменил мессу из-за болезни
- 14:38 Кровь, оружие и страсть: Алина Гросу выпустила новый клип
- 14:25 В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников: что об этом известно
- 14:23 Стрельба и стычки на "Барабашово": в полиции рассказали о задержанных
- 14:23 За светлую душу его называли Светлячком: как Полтавщина прощалась с погибшим на Донбассе земляком
- 14:08 Станет для Украины большой проблемой: озвучен прогноз по судьбе Крымского моста
- 13:58 В Антарктиде "цветет" снег: в сеть выложили яркие фото со станции "Академик Вернадский"
- 13:57 Виталий Кропачев: «Центрэнерго» работает на российском угле. В то время как в Украине достаточно своего»
Станет для Украины большой проблемой: озвучен прогноз по судьбе Крымского моста
Мост, построенный аннексировавшей Крым Россией через Керченский пролив, станет большой проблемой для Украины после возвращения суверенитета над полуостровом.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», высказал экс-депутат Верховного Совета Крыма и вице-премьером Крыма в трех правительствах Андрей Сенченко.
«Надо понимать, что в любом случае это объект техногенной опасности, так как он построен со всевозможными нарушениями. Там ситуация как на вулкане — рано или поздно случится техногенная авария», — отметил он и добавил, что после освобождения Крыма мост станет для Украины большой проблемой.
Полный текст интервью Андрея Сенченко о захвате Крыма в 2014 году, а также о том, как сейчас живут крымчане, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»