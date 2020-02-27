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Бросали камни и дымовые шашки: в горсовете Жмеринки устроили жуткий погром (фото, видео)
В четверг, 27 февраля, около 11:00 в городе Жмеринка несколько десятков человек ворвались в здание местного горсовета, чтобы помешать проведению очередной сессии.
Как сообщают в ГУНП Вининцкой области, молодые люди в масках, которых охрана не пропустила в зал заседаний, забросали камнями и дымовыми шашками здание, повредили входную дверь в горсовете, а также разбили окна и мебель. «За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются данные всех участников события», — сообщили в областной полиции.
Инцидент не обошелся без пострадавших — помощь медиков понадобилась восьмерым правоохранителям и четверым нападавшим.
А «ТТ Новости» выложили в сеть видео, записанное возле здания горсовета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на харьковском рынке «Барабашово» произошли столкновения между работниками ТЦ и коммунальщиками — последние пытались с помощь четырех автокранов снести входную конструкцию торгового центра.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?