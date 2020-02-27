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Происшествия

На «Барабашово» в Харькове устроили стычки и пожар: есть пострадавшие (фото, видео)

13:24 27 февраля 2020 196
Барабашово
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 27 февраля, на харьковском рынке «Барабашово» произошли столкновения между работниками ТЦ и коммунальщиками. Ранее на этом рынке двое харьковчан избили журналиста одного из телеканалов.

NewsRoom сообщает, что коммунальщики и сотрудники муниципальной охраны попытались с помощь четырех автокранов снести входную конструкцию. Но представители инициативной группы заблокировали технику.

В ходе силового противостояния между коммунальщиками и активистами пострадало три человека, а неизвестные подожгли входную арку из-за которой разгорелся спор.

Ранее сообщалось, что на харьковском рынке «Барабашово» произошел конфликт между «Нацдружинами» и местным предпринимателем — ветераном АТО. Столкновение сопровождалось стрельбой из пистолета.

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