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Хотели поздравить с днем рождения: «похитителями» парня во Львове оказались его друзья (фото)
В среду, 26 февраля, патрульная полиция Львова получила информацию о похищении человека. Ранее в этом городе объявили в розыск организатора нашумевшего поджога автомобиля журналистки.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины в Facebook, правоохранители связались с заявителем. 18-летний львовянин сказал, что двое неизвестных попросили у него прикурить, а затем напали на него, надели мешок на голову, наручники и положили в багажник, откуда он и позвонил. По словам обратившегося, он слышал, что его собираются отвезти в лес и потребовать выкуп у родителей.
Полицейские обнаружили указанный автомобиль BMW и увидели, как из багажного отделения двое мужчин извлекли человека с мешком на голове — его руки и ноги были связаны. Инспекторы произвели задержание и освободили захваченного.
Однако выяснилось, что таким экстремальным образом друзья поздравляли львовянина с днем рождения.
Ранее сообщалось, что во Львове полицейские спасли из багажника машины похищенного.
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