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Стрельба на улице и человек в багажнике авто: появилось видео бандитских “разборок” во Львове
В четверг, 20 февраля, во Львове неизвестный среди бела дня устроил стрельбу на улице. Напомним, в начале февраля во львовском ТЦ «Форум», задержали мужчину, который стрелял из пневматического оружия по людям и витринам.
Как сообщает zaxid.net, конфликт между мужчинами на улице Научной закончился стрельбой и попыткой уйти от преследования полицейских.
Видео опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
На съемке видно, что после словесной перепалки, мужчина в красной куртке сделал два выстрела из пистолета и стал убегать. Его догнали и бросили в багажник черного Chervrolet Epica. После этого машина уехала.
Полицейские, после получения информации о стрельбе в городе и двух автомобилях BMW и Chevrolet, на которых скрылись конфликтующие, догнали Chervrolet на ул. Навроцкого и задержали. В багажнике машины они увидели мужчину.
Позже полицейские также заблокировали BMW.
Сотрудники полиции пытаются установить личности задержанных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о перестрелке в Мукачево, которая произошла утром 7 февраля. как оказалось, это было покушение было на одного из местных «авторитетов». По улице двигалась колонна из трех внедорожников, а киллер открыл огонь из засады. Расстреляв боекомплект автомата, он выбросил его за забор детского садика, и сделал несколько выстрелов из пистолета. Ранения получили «авторитет» и один из его охранников.
После этого горсовет Мукачево направил обращение к президенту Украины с просьбой сменить руководство местной полиции и ввести в город Национальную гвардию для нормализации ситуации.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..