Нецензурная лексика, как и прямые угрозы, не допускаются, — эксперт

Клуб потребителей

Компания ШвидкоГроші, которая успешно работает на рынке кредитования уже почти 10 лет, поделилась советами, как правильно выбирать компанию, когда нужны деньги. Директор ШвидкоГроші Александр Холод рассказал о стандартах работы коллекторской службы.

По его словам, коллекторы или сотрудники финансовых компаний имеют право звонить на основании доверенностей или должностных инструкций. Если же звонит третье лицо или коллекторская компания, которая незаконно стала обладателем информации о кредите и использует ее в своих корыстных целях, — это незаконно. Коллекторы должны звонить в то время, когда клиент готов принять звонок и когда это не приносит особого раздражения.

«Мы используем время с 9:00 до 21:00 — это продиктовано здравым разумом и нормальным отношением к клиенту. Ведь когда у клиента задолженность, то наша цель помочь ему решить эту проблему. Нет цели создать нервную ситуацию, неправильное отношение к компании, которое может даже привести к потере клиента, — рассказывает Александр Холод. — Да, некоторые компании пренебрегают этими правилами. Бывает, звонят ночью и даже целые серии ночных звонков используют. Это действенно, ведь человек хочет от этого избавиться. Но в таких случаях компания жертвует своей репутацией и этот клиент больше к ним не вернется».

Холод подчеркнул, что при общении с должником нецензурная лексика не допускается, как и прямые угрозы: «Но, поверьте, коллекторы — отличные переговорщики и ведут разговоры аккуратно, но очень манипулятивно, что в итоге побуждает клиента оплатить свою задолженность».

Александр Холод посоветовал в случае звонков от коллекторов обратиться в ту компанию, перед которой возникла задолженность: «Нужно попробовать найти медиальный вариант выхода из ситуации. Если же диалога нет и компания не идет навстречу или должник отказывается от своих обязательств, то как компания, так и клиент могут обращаться в суд или правоохранительные органы».

Если вам все же приходится общаться с коллекторами, то ШвидкоГроші советуют общаться спокойно и конструктивно, свои мысли излагать понятно и полно, не переходить на эмоции — криками и угрозами мало чего можно добиться: «Если задолженность реально существует, то самый действенный способ — погасить ее, сделать частичный платеж или попытаться договориться о реструктуризации».

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что семья главного редактора «ФАКТОВ» Александра Швеца подверглась настоящему террору так называемых коллекторов, хотя в его семье никто кредитов не брал.

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