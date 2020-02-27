Украина

Четверг, 27 февраля, стал «показательным днем» в международном аэропорту «Одесса». В том смысле, что прибывающих в город встречали не только родственники и знакомые, но и медики с журналистами, а также пограничники в масках и даже глава обладминистрации в сопровождении досмотровой группы. В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 организована усиленная проверка всех прибывающих пассажиров.

Глава региона прибыл сюда с, так сказать, инспекционной миссией. Он прокомментировал журналистам все происходящее и подчеркнул, что областной департамент охраны здоровья передал работникам аэропорта бесконтактные термометры и респираторы. У всех пребывающих пассажиров проверяют температуру тела. Усилены санитарные меры, поэтому все сотрудники обязаны носить защитные маски.

«Все службы работают эффективно и слаженно. Пассажиров всех рейсов проверяют медики в специальных костюмах. Временный температурный скрининг — одно из плановых мероприятий по предупреждению распространения болезни. В случае, если у кого-то будет повышенная температура, — пассажира осмотрят медики и возьмут анализы», — заявил Максим Куцый, подчеркнув, что сейчас никаких поводов для волнений нет.

Если у пассажира температура тела оказывается повышенной либо имеются другие признаки недомогания, его отводят в отдельную комнату. Там медики выясняют дополнительную информацию, в том числе и маршрут пассажира. Если возникнут какие-то подозрения, человека везут на скорой в медизолятор, который специально оборудовали в старом пассажирском терминале аэропорта.

В то же время медики признали, что процедура измерения температуры, даже инфракрасными термометрами, не гарантирует, что заразившийся человек не «просочится» через медкордон. Как напомнил врач аэропорта Игорь Гринчук, инкубационный период коронавируса может длиться до 21 суток. Так что повышение температуры в течение этого времени у человека может и не наблюдаться. Медики также присматриваются и к другим симптомам. Например, к цвету кожных покровов, бледности лица, но и это далеко не стопроцентный метод диагностики. Ведь специальных тестов для выявления коронавируса в Одессе пока нет. Даже в столице таковых всего 900…

Потому «подозрительных» проверяют на грипп и ОРВИ. Если результаты отрицательные, но у человека есть какие-то симптомы и не очень хороший анамнез, анализы отправляют в Киев — для проведения теста. На это уходит как минимум трое суток: день на выявления гриппа и ОРВИ и два — на тестирование на коронавирус. Все это время человек должен находиться в стационаре инфекционной больницы, что вовсе не исключает «награждение» его еще целыcм «букетом» всевозможных вирусов.

Напомним, на линии разграничения на Донбассе ведется дополнительная проверка прибывших с оккупированной территории. Всем приехавшим будут измерять температуру.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве определены шесть больниц, которые в случае необходимости готовы принять на карантин и лечение пациентов, заразившихся коронавирусом.

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