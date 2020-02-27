Украина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете (видео)

Спорт

В четверг, 26 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь), где Украина накануне завоевала «бронзу» и «серебро», состоялись очередные гонки. В одиночной смешанной эстафете Руслан Ткаленко и Анастасия Меркушина стали третьими.

Во второй гонке соревновательного дня — классической смешанной эстафете — Украину под 4-м номером среди 22 команд представляли Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Валя на первом этапе использовала семь патронов на пять мишеней на «лежке» и шесть — на «стойке», но благодаря хорошему ходу по дистанции передала эстафету первой (по сути, вместе со Швецией, отставшей всего на 0,4 секунды).

Юля несколько замешкалась на первой стрельбе (при одном промахе) и чисто отработала на «стойке». Ходом Джима не очень впечатляла, но передала эстафету второй (8,9 отставания от Беларуси).

Артем дважды смазал на «лежке» и использовал два дополнительных патрона на «стойке», но все же передал эстафету первым, опередив белоруса на 0,9 секунды.

Решающий этап тренеры доверили Пидручному. Дима при двух осечках на первом рубеже (как и у белоруса) безупречно отработал на втором (при завале у ближайшего конкурента) и с большим отрывом финишировал первым с украинским флагом в руках (1:11:32,1; 0+9). Сборная Украины — чемпион Европы в классической смешанной эстафете!

«На стрельбе лежа может немного поспешил, может, не отреагировал на ветер. Белорус здорово шел по трассе, может, у него лыжи были лучше подготовленные. Тяжело было держаться за ним, на зубах шел. Трасса сегодня в ужасном состоянии, просто каша. Поэтому понимал, что на „стойке“ важно было чисто отстреляться», — сказал Дмитрий Пидручный в эфире «UA: Перший».

Добавим, что «серебро» гонки досталось России (+32,2; 0+9), «бронза» — Норвегии (+33,7; 0+3).

Видео классической смешанной эстафеты смотрите по этой ссылке.

Отметим, что в субботу, 29 февраля, на чемпионате мира пройдут мужская (11:30) и женская (14:30) спринтерские гонки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины завоевала «бронзу» в эстафете на ЧМ в Антхольце.

Фото biathlon.com.ua

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