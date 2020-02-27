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Происшествия

В банду, обворовывавшую грузовики прямо на ходу в Черкасской области, входили женщины (видео)

17:15 27 февраля 2020 520
фуры
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На трассе в Черкасской области задержали банду ловких автомобильных воров. Преступники подстерегали проезжающую мимо фуру, на ходу заскакивали в нее и быстро освобождали прицеп от всего представлявшего ценность.

В банду входили две девушки и мужчина. Промышляли они на автодорогах под Уманью, а отвозили украденное домой в соседнюю область. Роли у преступников были четко распределены: одна из девушек управляла автомобилем, мужчина пробирался внутрь грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Затем женская часть банды собирала разбросанное в автомобиль.

авто

Задержали злоумышленников во время очередной кражи. Автомобиль у них изъяли. В багажнике обнаружили украденный товар, обрез охотничьего ружья и патроны.

воры

Мужчине грозит более строгое наказание, чем девушкам, поскольку он уже находился в розыске за тяжкое преступление. Проверяется причастность группировки к другим кражам в области. Согласно ч.3. ст. 185 Уголовного кодекса воры могут до шести лет провести за решеткой.

Напомним, ранее в Украине преступники нашли оригинальный способ грабить фуры, перевозящие цветные металлы. Еще одна банда смогла устроить своего подельника экспедитором и угнала ехавшую в Киев фуру с телевизорами.

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