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В банду, обворовывавшую грузовики прямо на ходу в Черкасской области, входили женщины (видео)
На трассе в Черкасской области задержали банду ловких автомобильных воров. Преступники подстерегали проезжающую мимо фуру, на ходу заскакивали в нее и быстро освобождали прицеп от всего представлявшего ценность.
В банду входили две девушки и мужчина. Промышляли они на автодорогах под Уманью, а отвозили украденное домой в соседнюю область. Роли у преступников были четко распределены: одна из девушек управляла автомобилем, мужчина пробирался внутрь грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Затем женская часть банды собирала разбросанное в автомобиль.
Задержали злоумышленников во время очередной кражи. Автомобиль у них изъяли. В багажнике обнаружили украденный товар, обрез охотничьего ружья и патроны.
Мужчине грозит более строгое наказание, чем девушкам, поскольку он уже находился в розыске за тяжкое преступление. Проверяется причастность группировки к другим кражам в области. Согласно ч.3. ст. 185 Уголовного кодекса воры могут до шести лет провести за решеткой.
Напомним, ранее в Украине преступники нашли оригинальный способ грабить фуры, перевозящие цветные металлы. Еще одна банда смогла устроить своего подельника экспедитором и угнала ехавшую в Киев фуру с телевизорами.
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