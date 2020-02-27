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Общество и люди

С последним днем зимы: забавные картинки и поздравления

0:12 29 февраля 2020 72
Последний день зимы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Эта зима не была холодной и долгой, но и с ней принято прощаться. Если вы еще не поздравили друзей с последним днем зимы, то самое время это сделать.

А «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.

Последний день зимы

Я люблю тебя, зима,
За твои метелицы,
За узор твой безупречный,
Что по окнам стелется…

Я хочу тебе сказать:
Ты такая славная!
Скоро ты от нас уйдёшь,
Но сие не главное.

В твой последний день желаю,
Ставя угощение,
Чтоб отпраздновали все
Твоё возвращение!

Последний день зимы

***
Вот и настал последний день зимы, а значит совсем скоро природа проснется, птицы запоют и в воздухе повиснет аромат цветов! Желаю отличного настроения, теплого солнышка день ото дня и неисчерпаемого заряда бодрости!

***
Вот и наступил последний день зимы! Поздравляю с этим прелестным событием! В душу уже закралось весеннее ожидание тепла, чудес и свежести. Пусть холода и тревоги останутся с вьюгой и снегом. А весенние капели подарят восторг, радость и душевную гармонию!

Последний день зимы

***
Вот и стоит на пороге уже новая пора, новая ступень жизни. Завтра уже не просто день, а первый день весны. Пусть с ним придет и тепло, и улыбка, и горячие признания, и счастье!

Последний день зимы

***
Последний день зимы
Пришел, какое счастье,
Что больше не страшны
Метели и ненастья,
Теперь тепло придет
Уж очень-очень скоро,
Растает в сердце лед,
И будут разговоры
Все только о любви,
О ней же будут песни,
В окошко посмотри,
Так лучше, интересней,
С последним днем зимы
Тебя, друг, поздравляю,
Тебе большой любви
Взаимной я желаю!

Последний день зимы

Напомним, что 29 февраля и 1 марта в Киеве пройдут народные гулянья, во время которых будут прощаться с зимой.

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