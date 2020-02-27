С последним днем зимы: забавные картинки и поздравления

Общество и люди

Эта зима не была холодной и долгой, но и с ней принято прощаться. Если вы еще не поздравили друзей с последним днем зимы, то самое время это сделать.

А «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.

Я люблю тебя, зима,

За твои метелицы,

За узор твой безупречный,

Что по окнам стелется…

Я хочу тебе сказать:

Ты такая славная!

Скоро ты от нас уйдёшь,

Но сие не главное.

В твой последний день желаю,

Ставя угощение,

Чтоб отпраздновали все

Твоё возвращение!

***

Вот и настал последний день зимы, а значит совсем скоро природа проснется, птицы запоют и в воздухе повиснет аромат цветов! Желаю отличного настроения, теплого солнышка день ото дня и неисчерпаемого заряда бодрости!

***

Вот и наступил последний день зимы! Поздравляю с этим прелестным событием! В душу уже закралось весеннее ожидание тепла, чудес и свежести. Пусть холода и тревоги останутся с вьюгой и снегом. А весенние капели подарят восторг, радость и душевную гармонию!

***

Вот и стоит на пороге уже новая пора, новая ступень жизни. Завтра уже не просто день, а первый день весны. Пусть с ним придет и тепло, и улыбка, и горячие признания, и счастье!

***

Последний день зимы

Пришел, какое счастье,

Что больше не страшны

Метели и ненастья,

Теперь тепло придет

Уж очень-очень скоро,

Растает в сердце лед,

И будут разговоры

Все только о любви,

О ней же будут песни,

В окошко посмотри,

Так лучше, интересней,

С последним днем зимы

Тебя, друг, поздравляю,

Тебе большой любви

Взаимной я желаю!

Напомним, что 29 февраля и 1 марта в Киеве пройдут народные гулянья, во время которых будут прощаться с зимой.

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