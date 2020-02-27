В "Киевпасстрансе" рассказали, как найти забытую в наземном транспорте вещь

Украина

Чего только не оставляют пассажиры в наземном транспорте! В «Киевпасстрансе» подсчитали, сколько нашли вещей, забытых пассажирами. Оказалось, что каждый день за минувший год в трамваях, автобусах, троллейбусах или фуникулере оставляли пять предметов. А всего водители обнаружили 1927 разных потерь.

Чаще всего в наземном транспорте забывали всевозможные карточки, папки с документами или сумки. А из необычных находок — сумка-холодильник, баночка с супом, кий, подоконник и даже… собака.

Теряли и ключи. Последний раз ради очередной пропажи пришлось даже снять трамвай с маршрута и отправить в депо, чтобы разобрать часть салона…

В «Киевпасстрансе» советуют: если вы потеряли какую-либо ценную для вас вещь в транспорте, сразу же звоните в контакт-центр по телефону +38 044 528 30 11 или пишите в ФБ, чтобы найти пропажу совместными усилиями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что с 1 апреля в Киеве и в наземном, и в подземном транспорте будет действовать единый электронный билет — универсальный. В метро с апреля уже не будут действовать жетоны.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве добровольцы продолжают тестировать синий е-билет и рассказывают, как работает Kyiv Smard Card. А на станциях метро, где можно купить е-билет, не продают зеленые карточки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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