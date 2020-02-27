Общество и люди

Первый день весны: красивые поздравления и открытки

Весна — это всегда праздник, а первый день весны, 1 марта, особенный праздник. Если вы уже поздравили друзей с окончанием зимы, пора им сообщить о весне.

А «ФАКТЫ» собрали для этого лучшие поздравления.

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

***

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

***

Пусть лучик весенний тебя приласкает

И надпись красивую в небе оставит:

С началом весны, всяких благ и удачи,

И знать наперед, что от счастья лишь плачут.

Тебя поздравляют капель с ручейком,

С солнечным первым весенним деньком.

***

Пусть будет много поцелуев

И очень много тёплых слов,

Ведь первый день весны стартует,

Уже порадовать готов.

Пусть принесёт весна удачу,

Пусть будет нежности пора.

Пусть станем мы чуть-чуть богаче,

Весна подарит всем добра.

Пусть расцветёт весна красою,

Надежду в души всем вселит,

Одарит солнцем, теплотою

И вдохновением озарит.

***

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

Напомним, что ранее мы публиковали поздравления с последним днем зимы.

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