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Общество и люди

Первый день весны: красивые поздравления и открытки

14:16 29 февраля 2020 76
С весной
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Весна — это всегда праздник, а первый день весны, 1 марта, особенный праздник. Если вы уже поздравили друзей с окончанием зимы, пора им сообщить о весне.

А «ФАКТЫ» собрали для этого лучшие поздравления.

Первый день весны

Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!

Первый день весны

***
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!

Первый день весны

***
Пусть лучик весенний тебя приласкает
И надпись красивую в небе оставит:
С началом весны, всяких благ и удачи,
И знать наперед, что от счастья лишь плачут.
Тебя поздравляют капель с ручейком,
С солнечным первым весенним деньком.

Первый день весны

***
Пусть будет много поцелуев
И очень много тёплых слов,
Ведь первый день весны стартует,
Уже порадовать готов.

Пусть принесёт весна удачу,
Пусть будет нежности пора.
Пусть станем мы чуть-чуть богаче,
Весна подарит всем добра.

Пусть расцветёт весна красою,
Надежду в души всем вселит,
Одарит солнцем, теплотою
И вдохновением озарит.

Первый день весны

***
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!

Первый день весны

Напомним, что ранее мы публиковали поздравления с последним днем зимы.

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