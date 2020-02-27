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Поздравления с первым днем весны в стихах и прозе
1 марта — день, когда стоит отпраздновать начало весны и поздравить друзей.
А «ФАКТЫ» собрали для этого лучшие поздравления в стихах и прозе.
С первым днем весны прекрасной,
Молодой, зеленой, нежной!
Небо пусть сияет ясно,
Дарит радость пусть подснежник,
Пусть капели прогоняют
Прочь холодное ненастье,
Пусть вокруг все расцветает
Для тебя весенним счастьем!
***
Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!
***
Начинает солнце пригревать,
Скоро птички будут прилетать.
Зацветёт кругом природа,
Радовать нас всех начнёт погода.
Будут чувства просыпаться,
Начнут люди чаще улыбаться.
И счастье в дом твой постучится,
Любовь в душе пусть поселится.
Поздравляю с первым днем весны,
Удачи, радости, веселья, теплоты!
***
Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!
***
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.
***
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.
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