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Поздравления с первым днем весны в стихах и прозе

5:56 1 марта 2020 460
Первый день весны
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 марта — день, когда стоит отпраздновать начало весны и поздравить друзей.

А «ФАКТЫ» собрали для этого лучшие поздравления в стихах и прозе.

Первый день весны

Весна

С первым днем весны прекрасной,
Молодой, зеленой, нежной!
Небо пусть сияет ясно,
Дарит радость пусть подснежник,

Пусть капели прогоняют
Прочь холодное ненастье,
Пусть вокруг все расцветает
Для тебя весенним счастьем!

Первый день весны
***
Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

Первый день весны

***
Начинает солнце пригревать,
Скоро птички будут прилетать.
Зацветёт кругом природа,
Радовать нас всех начнёт погода.
Будут чувства просыпаться,
Начнут люди чаще улыбаться.
И счастье в дом твой постучится,
Любовь в душе пусть поселится.
Поздравляю с первым днем весны,
Удачи, радости, веселья, теплоты!

Первый день весны
***
Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!

Первый день весны

***
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.

Первый день весны

***
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

Первый день весны

Первый день весны

Еще одну подборку поздравлений с весной смотрите здесь.

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