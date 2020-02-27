Общество и люди

Поздравления с первым днем весны в стихах и прозе

1 марта — день, когда стоит отпраздновать начало весны и поздравить друзей.

А «ФАКТЫ» собрали для этого лучшие поздравления в стихах и прозе.

С первым днем весны прекрасной,

Молодой, зеленой, нежной!

Небо пусть сияет ясно,

Дарит радость пусть подснежник,

Пусть капели прогоняют

Прочь холодное ненастье,

Пусть вокруг все расцветает

Для тебя весенним счастьем!



***

Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

***

Начинает солнце пригревать,

Скоро птички будут прилетать.

Зацветёт кругом природа,

Радовать нас всех начнёт погода.

Будут чувства просыпаться,

Начнут люди чаще улыбаться.

И счастье в дом твой постучится,

Любовь в душе пусть поселится.

Поздравляю с первым днем весны,

Удачи, радости, веселья, теплоты!



***

Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.

***

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

Еще одну подборку поздравлений с весной смотрите здесь.

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