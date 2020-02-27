В Киеве начали внедрять ученический е-билет: как это происходит

Общество и люди

Как уже сообщалось, в Киеве с 1 апреля вводят электронный универсальный билет и проездные на разное количество поездок. Добровольцы начали бесплатно тестировать е-билеты (Kyiv Smart Card), чтобы учесть все «за» и «против».

То же происходит и с ученическим е-билетом. Презентация его прошла в специализированной школе № 80, которая является одним из центров Kyiv Smart City School и платформой для внедрения умных технологий в учебный процесс. В рамках этой презентации состоялся квест «З валидатором на ты», во время которого ученики перемещались по городу разными smart-локациями. 50 школьников официально тестируют ученический билет и борются за приз. В течение двух месяцев (до конца марта) ученики в соцсетях оставляют отзывы о новом билете (отмечая их хештегами #smartпоколение и #ятестируюебилет). Эта информация пригодится, чтобы усовершенствовать данный сервис. Трое самых активных ребят получат подарки.

Пилотный проект ученического е-билета внедряется пока в 36-ти столичных школах. По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, новые электронные билеты получили 28 тысяч школьников. Это не просто проездные для учеников, а многофункциональная карточка, в которой со временем появятся новые сервисы (наподобие «Карточки киевлянина»).

Сегодня в школах продолжат собирать данные учеников для оформления электронных билетов (их будут иметь все столичные школьники, кроме 11-классников, которые выпускаются). В ближайшее время все учебные заведения получат инструкции с информацией: что необходимо для оформления документа и как нужно предоставлять данные, которые передаются в Главный информационно-вычислительный центр для формирования реестра. Далее происходит сверка со школами, и только потом напечатают ученические е-билеты. Их изготавливают за счет городского бюджета — деньги от родителей не будут собирать. Е-билеты будут выдаваться постепенно — по мере поступления заявок от школ. Полностью на электронный ученический город перейдет после того, как соберут и обработают информацию всех учебных заведений. Школьники могут до получения нового е-билета пользоваться старым школьным удостоверением.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Киеве добровольцы уже тестируют синий е-билет и в течение месяца будут рассказывать, как работает Kyiv Smard Card. А на станциях метро, где можно купить е-билет, уже не продают зеленые карточки. Напомним, что по ссылке или по телефону горячей транспортной линии 044−366−55−55 можно получить более детальную информацию о работе е-билета.

Издание также сообщало, что с 1 апреля разовая поездка возможна только с QR-билетом, а жетоны выйдут из оборота.

Фото ua. news

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