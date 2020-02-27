- 21:21 Во Львове вооруженный налетчик в маске очень быстро ограбил «ШвидкоГроші»
- 21:18 В Киеве начали внедрять ученический е-билет: как это происходит
- 21:14 «Бенфика» – «Шахтер»: где смотреть онлайн ответный матч Лиги Европы
- 20:52 Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ предостерег страны мира от "роковой ошибки"
- 20:21 Канада официально отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
- 20:10 Без них не обойтись: названы топ-5 бьюти-средств весеннего сезона
- 20:02 На Донбассе снова обстрелы, погиб украинский военный
- 19:58 Атака на горсовет Жмеринки: полиция рассказала подробности
- 19:55 «Бенфика» — «Шахтер»: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги Европы
- 19:54 Под Одессой 12-летняя школьница избила сверстницу: подружки снимали на телефоны
- 19:50 В Киеве на проспекте Победы частично ограничат движение: что важно знать водителям
- 19:28 Прослушка Гончарука: суд признал незаконным обыск, проведенный СБУ у журналиста «плюсов»
В Киеве начали внедрять ученический е-билет: как это происходит
Как уже сообщалось, в Киеве с 1 апреля вводят электронный универсальный билет и проездные на разное количество поездок. Добровольцы начали бесплатно тестировать е-билеты (Kyiv Smart Card), чтобы учесть все «за» и «против».
То же происходит и с ученическим е-билетом. Презентация его прошла в специализированной школе № 80, которая является одним из центров Kyiv Smart City School и платформой для внедрения умных технологий в учебный процесс. В рамках этой презентации состоялся квест «З валидатором на ты», во время которого ученики перемещались по городу разными smart-локациями. 50 школьников официально тестируют ученический билет и борются за приз. В течение двух месяцев (до конца марта) ученики в соцсетях оставляют отзывы о новом билете (отмечая их хештегами #smartпоколение и #ятестируюебилет). Эта информация пригодится, чтобы усовершенствовать данный сервис. Трое самых активных ребят получат подарки.
Пилотный проект ученического е-билета внедряется пока в 36-ти столичных школах. По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, новые электронные билеты получили 28 тысяч школьников. Это не просто проездные для учеников, а многофункциональная карточка, в которой со временем появятся новые сервисы (наподобие «Карточки киевлянина»).
Сегодня в школах продолжат собирать данные учеников для оформления электронных билетов (их будут иметь все столичные школьники, кроме 11-классников, которые выпускаются). В ближайшее время все учебные заведения получат инструкции с информацией: что необходимо для оформления документа и как нужно предоставлять данные, которые передаются в Главный информационно-вычислительный центр для формирования реестра. Далее происходит сверка со школами, и только потом напечатают ученические е-билеты. Их изготавливают за счет городского бюджета — деньги от родителей не будут собирать. Е-билеты будут выдаваться постепенно — по мере поступления заявок от школ. Полностью на электронный ученический город перейдет после того, как соберут и обработают информацию всех учебных заведений. Школьники могут до получения нового е-билета пользоваться старым школьным удостоверением.
Как ранее писали «ФАКТЫ», в Киеве добровольцы уже тестируют синий е-билет и в течение месяца будут рассказывать, как работает Kyiv Smard Card. А на станциях метро, где можно купить е-билет, уже не продают зеленые карточки. Напомним, что по ссылке или по телефону горячей транспортной линии 044−366−55−55 можно получить более детальную информацию о работе е-билета.
Издание также сообщало, что с 1 апреля разовая поездка возможна только с QR-билетом, а жетоны выйдут из оборота.
Фото ua. news
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»