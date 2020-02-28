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Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала странный танец, во время которого она сломала ногу (видео)

8:22 28 февраля 2020 62
Бритни Спирс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Бритни Спирс, которая попала в больницу с переломом, выложила у себя в Instagram видео, которое заставило многих ее поклонников опасаться уже не только не за ее физическое, но и за душевное здоровье. 38-летняя поп-звезда показала очень странный танец, во время которого она, собственно, и сломала плюсневую кость левой стопы.

Как пишет издание Radar Online, Бритни «дико крутится, вертится, прыгает, валяется по полу» в этом не слишком хорошо поставленном хореографическом номере. В конце слышен хруст и Бритни опускается на пол — как раз в этот момент у нее и ломается кость.

«Вы можете услышать, как я ломаю ногу. Извините, это довольно громкий звук», — написала Спирс.

В прошлом у Бритни было несколько нервных срывов, в результате которых она попадала в психиатрическую лечебницу. Последний раз она угодила в больницу в апреле прошлого года.

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