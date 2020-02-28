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Стиль жизни

Японка создает необычайно реалистичные сумки в виде котиков (фото)

8:56 28 февраля 2020 184
Сумка в виде кота
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Японская домохозяйка и дизайнер-любитель по имени Пико создает удивительно реалистичные сумки в виде всевозможных котиков. Пико в детстве коллекционировала плюшевых зверей, и теперь все свое свободное время посвящает творчеству, создавая своих собственных животных из искусственного меха.

Сначала фотографии ее сумок стали вирусными в японских соцсетях. А затем женщина получила всемирную славу. Несмотря на огромный интерес к ее изделиям, Пико заявила, что продает свои работы только в Японии. И очень редко делает сумки на заказ. Несколько раз она выставляла свои сумки на аукционах, и они уходили по цене до 83 тысяч йен (около 700 долларов).

Последним творением матери двоих детей стал рюкзак в виде черно-белого кота в натуральную величину. Он настолько похож на настоящего, что некоторые пользователи сети предположили, что это чучело. Однако дизайнер утверждает, что в ходе процесса создания рюкзака «ни один котик не пострадал».

Публикация от pico (@nekoseisaku_pico)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что японец прославился удивительными картинами из морепродуктов.

Читайте также: Художник из Швейцарии нашел необычный способ создавать картины — кувалдой по стеклу.

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