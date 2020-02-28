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Россия готовится к новому витку войны против Украины: названа опасная дата

9:31 28 февраля 2020 367
россия война
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В России к маю должны разобраться с поправками в Конституцию и дать верховному правителю еще больше власти, а после этого стоит ожидать обострения ситуации на Донбассе, поскольку от агрессии РФ отказываться не собирается. Такое мнение высказал бывший участник Минской переговорной группы Роман Безсмертный.

По словам Безсмертного, Россия продолжает наращивать свое присутствие на границах с Беларусью и Украиной. «Очевидно, что она (Россия) готовится к продолжению агрессии на западном направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы», — отметил политик в эфире Радио Свобода.

Безсмертный считает, что ввиду любви россиян привязываться к знаковым датам, обострения стоит ждать после 9 мая.

«С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения в Конституцию, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте», — убежден политик.

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что последнее обострение на Донбассе Россия специально подстроила под дату, когда в регионе должны были представить мирный план. Тем самым в Кремле показали, что мир возможен, но исключительно на их условиях.

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