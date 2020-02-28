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Известного российского режиссера ввели в кому

10:59 28 февраля 2020 467
Александр Хван
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известного российского режиссера Александра Хвана ввели в искусственную кому.

Как пишет «СтарХит», 62-летнего создателя фильмов «Кармен» и «Жизнь без Веры» экстренно госпитализировали в Москве еще в начале февраля, но о причинах не сообщалось.

«У Саши хроническая обструктивная болезнь легких из-за многолетнего курения, — рассказали изданию близкие режиссера. — Он по-прежнему в больнице. Две недели провел в искусственной коме под аппаратами, был подключен к вентиляции…»

Отмечается, что режиссера ждет длительное лечение и реабилитация. Ему понадобится помощь сиделки. Также врачи запретили Хвану курить. «Если нарушит правило, то остаток жизни может провести с трахеостомой — специальной трубкой в горле», — подчеркнул родственник режиссера.

Хван прославился в 1992-м после выхода на экраны картины «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Он также снял много других фильмов, а в некоторых даже снимался.

Ранее мы писали о госпитализации российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва.

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