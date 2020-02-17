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В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности
Известного российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали из московского кинотеатра «Октябрь».
Как сообщает Телеграм-канал Mash, у Диброва был приступ эпилепсии. Он потерял сознание. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации. Сейчас он находится в Боткинской больнице.
Позже tv360ru, сообщил, сославшись на директора Диброва Табриза Шахиди, что журналист уже чувствует себя хорошо и диагноз об эпилепсии не подтвержден.
Дибров известен своими довольно смелыми высказываниями. Так во время записи программы «Секретная папка» телеканала минобороны России «Звезда», Дибров устроил скандал, заявив, что приветствует «цветные революции» и ждет, когда подобное произойдет на его родине. Журналист также уточнил, что он имел в виду Украину, а именно причастность бывшего президента Виктора Януковича и его сына к коррупции.
Напомним, 60-летний Дибров — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, а также певец, музыкант и актер. Работал на пяти федеральных телеканалах («НТВ», «Первый канал», «Россия-1», «ТВ Центр» и «Звезда»), член Академии российского телевидения.
Женат четвертым браком. Его жена Полина Диброва (Наградова) младше мужа на 30 лет. Пара воспитывает троих детей.
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