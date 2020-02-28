В Одессе вооруженные бандиты в масках напали на дом судьи

Происшествия

Вечером в четверг, 27 февраля, в Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом судьи. Четверо мужчин в масках ворвались в жилище семьи служителя Фемиды по улице Толбухина в Киевском районе города. Вероятнее всего, злоумышленники дожидались хозяев, поскольку вломились, когда судья с дочерью как раз заходили к себе домой. (Пару дней назад под Одессой налетчики в масках напали на семью фермера.)

Бандиты связали 44-летнего хозяина и его 19-летнюю дочь и, угрожая физической расправой, потребовали показать, в каком месте хранятся деньги и ценности. По счастливой случайности шум и крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию. Нападавшие не успели «выбить показания» и вынуждены были спешно ретироваться, оставшись ни с чем. Правда, они скрылись от правоохранителей, а значит, и от ответственности за разбой.

В полиции пока не дают официальных комментариев по инциденту, хотя и не отрицают происшедшего.

Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о нападении на судью Одесского апелляционного административного суда, уже открыто уголовное производство по статье «Разбой» УК Украины.

Заметим, это уже не первый такой случай в микрорайоне. Ранее здесь же ограбили дом другого судьи, по улице Глинки. Воспользовавшись ремонтными работами, неизвестные вынесли из жилища, в частности, дорогостоящую бытовую технику. Злоумышленников ищут до сих пор, а судья на всякий случай установил систему видионаблюдения по всему периметру дома, а также значительно улучшил освещенность участка в вечернее время.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях под Киевом полиция задержала членов вооруженной банды, которая специализировалась на разбойных нападениях в области. Злоумышленники также закрывали лица масками.

А в городе Здолбунове Ровенской области задержали банду, отличавшуюся невероятной жестокостью. Преступники грабили квартиры, жестоко избивая при этом хозяев.

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