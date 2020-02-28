Секретарь СНБО Данилов назвал лук, чеснок и сало лучшим лекарством от коронавируса (видео)

Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил украинцам оригинальное лекарство от коронавируса. Примечательно, что советы от секретаря СНБО идут вразрез с рекомендациями подчиненного ему ведомства и с инструкциями от Минздрава.

«Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса — лук, сало и чеснок», — заявил Данилов в эфире телеканала «1+1». Позже он уточнил, что водку в числе лекарств сознательно не упоминал.

В то же время СНБО и Минздрав, как и Всемирная организация здравоохранения, дают более практичные рекомендации для профилактики заражения: мыть руки, избегать скопления людей, носить маску при появлении простудных симптомов. Особых требований к диете всемирное медицинское сообщество не выдвигает.

При этом секретарь СНБО Украины признает, что даже при выполнении его рекомендаций полностью избежать заражения не удастся. «К большому сожалению, нашу страну единичные случаи заболевания вряд ли минуют. Они будут почти во всех странах», — заявил Данилов.

Напомним, в Украине пока не зарегистрировано случаев коронавируса COVID-19. В Черновцах подозрения на вирус не подтвердились.

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