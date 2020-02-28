Стиль жизни

Когда стричься и начинать ремонт: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня со 2 по 8 марта 2020 года, в период, который проходит под знаком Рыб, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

2 марта

Символ дня: нетопырь

Характеристика: день темной — сатанинской — энергетики. Чтобы силы зла не повлияли на вас, необходимо максимально сократить общение с внешним миром.

Бизнес и финансы: от реализации важных бизнес-планов и финансовых операций лучше отказаться — велика вероятность потерь.

Личная жизнь: в этот день можно встретить человека, который на долгое время станет спутником жизни.

Здоровье: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых отравлений. В первом случае необходимо срочно обратиться к врачу, во втором — следить за качеством и свежестью продуктов.

Уход за внешностью: посещение парикмахерской рекомендуется отложить.

Спорт: в зале во избежание травм нужно предпочесть умеренную физическую нагрузку.

Дом, сад, огород: можно прореживать взошедшую рассаду. Дома не стоит готовить, зато можно делать мелкие ремонтные работы.

3 марта

Символ дня: фонтан

Характеристика: прилив энергии, которую многие почувствуют в этот день, рекомендуется направить на добрые дела — прежде всего, благотворительность. Профессиональные проекты обречены на успех.

Бизнес и финансы: удачный день для деловых переговоров — партнеры легко найдут общий язык и охотно будут идти навстречу друг другу.

Личная жизнь: можно знакомиться с новыми людьми и мириться с теми, с кем по какой-то причине осложнились отношения. Идеальный день для церемонии бракосочетания.

Здоровье: болезни этого дня скоротечны и не доставляют особых проблем, но это не значит, что ими можно пренебрегать. -Чем быстрее удастся обратиться к врачу, тем лучше.

Уход за внешностью: стрижка может негативно отразиться не только на внешнем виде, но и на самочувствии.

Спорт: в зале рекомендуется умеренная физическая нагрузка, наилучший результат дадут занятия йогой.

Дом, сад, огород: в саду не рекомендуется обрезка ветвей плодовых деревьев. Дома можно заниматься любыми делами.

4 марта

Символ дня: огнедышащий дракон

Характеристика: день, когда важен не результат, а процесс: не стоит думать о том, что в конце концов получится, главное — получать удовольствие от любого дела, будь то профессиональные проекты или домашние дела.

Бизнес и финансы: удачное время для любых поездок, а вот от покупок и финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно мириться с близким человеком, особенно, если ссора затянулась.

Здоровье: могут напомнить о себе хронические заболевания, которые необходимо лечить в соответствии с рекомендациями врача.

Уход за внешностью: посещение парикмахерской обещает быть удачным.

Спорт: из-за риска травмироваться нагрузка в зале должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: в саду не стоит обрезать растения — они могут погибнуть. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

5 марта

Символ дня: сердце

Характеристика: обидчивость, которой многие будут страдать в этот день, может испортить отношения даже с самыми близкими людьми. Чтобы подобного не произошло, необходимо проявлять снисходительность по отношению к чужим слабостям.

Бизнес и финансы: любые дела необходимо отложить на другое — более удачное — время.

Личная жизнь: велик риск ссор и скандалов, поэтому лучше провести день в одиночестве.

Здоровье: все болезни этого дня будут обусловлены нервными перегрузками, поэтому необходимо во что бы то ни стало сохранять спокойствие.

Уход за внешностью: от стрижки лучше отказаться.

Спорт: физическая активность вызовет прилив сил, которые можно будет направить на трудоемкие дела и задачи.

Дом, сад, огород: домашние дела успехом не увенчаются, поэтому лучше посвятить время отдыху.

6 марта

Символ дня: колесо

Характеристика: возвращение в жизнь былых ситуаций и людей, с которыми когда-то связывали серьезные отношения, могут вызвать ощущение дежавю. Однако они посланы не для воспоминаний, а для того, чтобы сделать работу над ошибками и выводы, которые позволят больше их не совершать.

Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела — успехом они не увенчаются.

Личная жизнь: в отношениях с былым возлюбленным войти второй раз в одну и ту же реку не удастся.

Здоровье: заболевания этого дня могут растянуться на длительное время, поэтому необходимо сразу же принимать меры.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, позволит визуально сбросить несколько лет.

Спорт: ни в коем случае нельзя избегать физических нагрузок. Если нет возможности для полноценных занятий в зале, нужно хотя бы пройтись быстрым шагом и подышать свежим воздухом.

Дом, сад, огород: можно прореживать взошедшую рассаду — оставшаяся будет крепче и здоровее. От домашних дел лучше отказаться.

7 марта

Символ дня: труба

Характеристика: идеальный день для новых начинаний — пришло время воплотить в жизнь давнюю мечту как в профессиональной, так и в личной жизни.

Бизнес и финансы: любое дело — неважно, какой сферы жизни оно касается будет обречено на успех. Риск — разумеется, оправданный — принесет желаемую прибыль, поэтому можно смело что-то делать в этом направлении — например, покупать лотерейные билеты.

Личная жизнь: благоприятным будет общение на всех уровнях, поэтому можно смело встречаться с родственниками и друзьями и назначать свидания.

Здоровье: болезни этого дня пройдут быстро и без последствий. Необходимо — хотя бы на время — отказаться от курения.

Уход за внешностью: рекомендуются любые процедуры с волосами — от стрижки до окрашивания.

Спорт: показана физическая активность любой сложности.

Дом, сад, огород: растения — как рассада, так и домашние цветы — нуждаются в поливе. День подходит для любых домашних дел.

8 марта

Символ дня: шакал

Характеристика: уязвимость психики, от которой будет страдать в этот день большинство людей, может стать причиной опрометчивых поступков, о которых впоследствии придется пожалеть. Уравновесить чрезмерную эмоциональность можно — и нужно! — делами, направленными на благо других людей.

Бизнес и финансы: решение финансовых вопросов лучше отложить — слишком велик риск досадных ошибок и, как следствие, убытков.

Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей — ложь довольно быстро обнаружится, а отношения испортятся надолго.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, но лечить их медицинскими препаратами необходимо с осторожностью: в этот день лекарства будут усиленно впитываться в кровь, поэтому рекомендуется заменить их травяными чаями и отварами.

Уход за внешностью: не самый лучший день для стрижки — по возможности лучше от нее отказаться.

Спорт: активные физические упражнения нужно заменить йогой и медитацией.

Дом, сад, огород: в доме можно проводить уборку любой сложности, вплоть до генеральной.

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