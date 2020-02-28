«Роттердам+» уже усох»: Котко о бесперспективности уголовного дела НАБУ

Политика

Все международные эксперты признают законность применения формулы «Роттердам+», уголовное дело НАБУ по ней не имеет никаких перспектив. Об этом заявил глава «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко.

«Я считаю, что „Роттердам+“ уже усох. Я думаю, что он просто свернется, „Роттердам+“. Почему? Потому что ни один международный эксперт, международные организации, которые нас поддерживают, никто из них не считает, что формула „Роттердам+“ неправильная. Напротив, они нам говорят, что это правильно. Мировая практика говорит, что это правильно. Все европейские страны, на которые мы равняемся, применяют именно этот подход. Рыночные цены — все. Рынок должен определять равновесную цену», — сказал Котко.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF («Амстердам+») является схожей с формулой определения цены на уголь «Роттердам+».

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

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