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Стиль жизни

Женщина через интернет купила по дешевке комод – но ее ждал досадный сюрприз (фото)

14:49 28 февраля 2020 1325
«Комод»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница Британии Сиобхан Макнайт поделилась в соцсети Facebook историей своей покупки. Бережливая женщина наткнулась в интернете на идеальный с ее точки зрения комод для спальни, который продавался с большой скидкой через сервис Groupon — всего за 16,99 фунтов стерлингов (около 22 долларов). Сиобхан немедленно заказала приглянувшийся предмет мебели. Но была горько разочарована, когда ей доставили заказ.

Комод оказался миниатюрным — собственно, это была скорее шкатулка для украшений с выдвижными ящичками, в которые из одежды поместились бы разве что несколько пар носков или нижнего белья.

Британка разместила фото «комода» рядом в винной бутылкой — для того, чтобы пользователи сети оценили размеры. «Думаю, я всех вас рассмешу. Купила то, что, как я думала, будет сделкой года», — написал она.

Как пишет издание The Sun, Макнайт призналась, что сама виновата — недостаточно внимательно прочитала написанное мелким шрифтом описание товара и не обратила внимание на его габариты, засмотревшись на картинку.

А в комментариях ей сообщили, что она далеко не одинока. «Я как-то заказала великолепный коврик на Amazon. Он приехал в конверте! Предназначался для кукольного домика», — писали британке товарищи по несчастью. А одна из них даже призналась, что купила этот же самый «комод». «Но моя дочка пришла от него в восторг и держит там теперь лаки для ногтей и средства для макияжа», — написала женщина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина купила в интернете роскошный пушистый ковер, а получила «волосатую тарелку».

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