Украина

Фонд Рината Ахметова передал в Минздрав оборудование, необходимое для эффективного лечения больных коронавирусом COVID-19. Перечень медицинских средств для экстренного реагирования на угрозу эпидемии в Украине был определен Фондом в координации с Министерством здравоохранения Украины. Мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и концентратор кислорода — первый транш медицинской помощи Фонда Рината Ахметова для всей страны, переданный в Минздрав. Второй транш планируют передать медикам уже на следующей неделе.



Фонд также продолжает помогать тем, кто находится в обсервации в санатории «Новые Санжары». Врачи и сотрудники медучреждения получат средства спецзащиты — респираторы и защитные очки. Кроме того, медикам передадут инфракрасные термометры.



«Фонд Рината Ахметова по личному решению учредителя первым в стране направил помощь в зону обсервации в Новых Санжарах. Ринат Ахметов поставил перед нами задачу: в кратчайшие сроки закупить и передать в МОЗ уникальное оборудование, которое при необходимости может быть оперативно доставлено в любую больницу Украины, — сказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко. — В частности, мы сейчас покупаем изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных; мы уже закупили и передаем мобильные аппараты искусственной вентиляции легких и концентраторы кислорода. Именно такое оборудование необходимо для эффективного лечения больных коронавирусом, если такие случаи будут зафиксированы в Украине».

По словам Натальи Емченко, Фонд Рината Ахметова также приобретет костюмы для врачей с защитой от биологических угроз, противоэпидемиологические комплекты одежды, хирургические маски, пирометры и набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил: «Сегодня Фонд Рината Ахметова передает оборудование, которое нужно инфекционным больницам. Еще будет передаваться уникальный мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных. Мы очень благодарны за такую помощь, которая оказывается государству. Мы очень позитивно оцениваем вклад Фонда Рината Ахметова в медицину Украины, и не только относительно коронавируса».

По словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, оборудование, переданное Фондом, отправится в Полтавскую область, потому что там в обсервации находятся эвакуированные из Китая.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий отметил, что, поскольку переданное оборудование мобильно, его будут перемещать туда, где оно будет больше всего необходимо.

«Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова. Это не первый раз, когда Фонд подставляет свое плечо Украине. И сегодня, когда наша страна готовится к столкновению с новой, глобальной бедой, я лично хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова, который, как только увидел, что происходит, сам предложил помощь и помог. Список того, что дает Фонд, подготовлен Центром общественного здоровья Украины. Это дорогостоящее оборудование для искусственной вентиляции легких, средства защиты врачей и тестирования пациентов. Оборудование, которое передает Фонд Рината Ахметова, очень ценно тем, что оно мобильно. Сегодня оно поедет в Полтаву, а завтра, если нужно, — в другой город. Это очень важно», — сказал Радуцкий.

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