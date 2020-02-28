В Киеве раскрыли схему кражи земли на 800 млн

Происшествия

Служба безопасности Украины (СБУ), в руководстве которой в ближайшее время могут произойти изменения, пресекла попытку незаконного завладения землями столичной общины, которая могла повлечь убытки на сумму почти 800 млн гривен.

Установлено, что участие в афере принимали представители бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве, должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции и ряда коммунальных предприятий. По версии следствия, в 2016−19 годах они содействовали незаконному выведению земельных участков в Деснянском, Оболонском и Дарницком районах общей площадью 377 га из коммунальной собственности.

В дальнейшем участки нелегально переоформляли в собственность на физлиц для дальнейшей перепродажи под застройку.

Один из земельных участков

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью») в помещениях госучреждений и по месту жительства фигурантов были проведены обыски, по итогам которых правоохранители изъяли документы, ставшие основанием для незаконной перерегистрации земельных участков, а также электронные носители информации.

Напомним, ранее вскрылся факт передали солидного земельного участка в Обухове (Киевская область) под строительство элитного жилья вместо выделения земельных наделов участникам боевых действий на Донбассе.

Фото СБУ

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