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Крупная земельная афера под Киевом: землю для сотен участников АТО отдали коммерческой структуре
В Обухове (Киевская область) представители местной власти под видом реализации программ помощи с жильем участникам боевых действий и перемещенным лицам передали солидный земельный участок под строительство элитного коммерческого жилья. Ранее в Украине усовершенствовали правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья ВПЛ, которые защищали страну.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, должностные лица Обуховского городского совета организовали схему по незаконному отчуждению земельного участка, находящегося в коммунальной собственности, чем нанесли более 4 млн гривен убытков государству.
«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли», — сообщают в СБУ.
Участок земли, который был оформлен на подставных лиц из местного обслуживающего кооператива, передали застройщику из Киева под строительство элитного коммерческого жилья. В СБУ подчеркивают, что из-за действий злоумышленников более 500 граждан не получат социального жилья.
На земельный участок наложен арест. Пятерым организаторам схемы, в том числе и мэру города, сообщено о подозрении. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ и МВД за одну ночь закрыли несколько сотен незаконных игорных заведений и изъяли оборудование на миллионы гривен.
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