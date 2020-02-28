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Политика

Подозреваемого во взяточничестве главу Черновицкого облсовета отстранили от должности

20:10 28 февраля 2020 47
Подозреваемого во взяточничестве главу Черновицкого облсовета отстранили от должности
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 февраля отстранила от занимаемой должности подозреваемого в получении взятки председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна.

Действие этой меры продлится ориентировочно до 4 апреля.

Кроме того, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд поддержал решение суда первой инстанции о применении к Мунтяну меры пресечения в виде залога в 10 млн гривен.

Напомним, Мунтяна подозревают в получении 180 тысяч долларов взятки за передачу в аренду бизнесмену местного санатория. 18 февраля суд не нашел причин отстранять чиновника от должности на два месяца, отклонив соответствующее ходатайство прокурора.

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