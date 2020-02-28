Валит черный дым: в центре Парижа вспыхнул масштабный пожар (видео)

Мир

В Париже возник пожар в районе Лионского вокзала. Согласно предварительным выводам полиции, речь идет о поджоге, который могли устроить мигранты из Конго.

Таким образом они якобы выразили протест против приезда поддерживающего действующего президента Конго певца.

Правоохранители были вынуждены эвакуировать с территории вокзала всех людей, однако группа неизвестных попыталась помешать пожарным подойти к очагу возгорания.

Напомним, в начале года в Париже прошли масштабные акции протеста против пенсионной реформы. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и его супруге пришлось спасаться от протестующих бегством.

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